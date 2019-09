Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un

Ecco come funziona la modalità Ambient di Google Assistant sui nuovi tablet di Lenovo : In occasione dell'IFA 2019, Lenovo ha presentato due nuovi tablet Android che includono la nuova modalità Ambient di Google Assistant che imita gli Smart Display con il vantaggio della portabilità. La modalità Ambient di Google Assistant ne estende l'usabilità consentendo di posizionare il dispositivo e accedere a funzioni extra senza bisogno di un dispositivo Google Home Hub o Google Nest Hub aggiuntivo. L'articolo Ecco come funziona la ...

Nel 2020 Toshiba lancerà smart TV con Google Assistant e Android TV : In occasione dell'IFA 2019 di Berlino, Toshiba ha annunciato che ha in programma di lanciare nel 2020 modelli che utilizzano la piattaforma Android TV

Google Assistant sta per ricevere un mucchio di novità : conversazioni continue - Modalità scura e molto altro : La versione 10.57.4 di App Google suggerisce il supporto all'italiano per le conversazioni continuative di Google Assistant, insieme a molte altre novità.

Che leak - sui Google Pixel 4 : 6 GB di RAM - foto - colori e tante novità per la fotocamera e Assistant : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca.

I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa : La prossima generazione di cercatori Tile Mate e Tile Pro sta ricevendo l'integrazione delle funzionalità della casa intelligente che consente agli utenti di sincronizzare il proprio account Tile con Google Assistant o Alexa e chiedere al proprio assistente digitale di trovare i propri oggetti attaccati a un dispositivo Tile.

Google Assistant più reattivo? Dovremo attendere ancora due anni : Google Assistant sarà più reattivo a partire dal 2021, quando diventerà effettivo il nuovo documento che forzerà la mano ai produttori di dispositivi.

OnePlus TV avrà un telecomando con Google Assistant e Gamma Color Magic : Sarà annunciata solamente verso la fine del mese OnePlus TV, la prima smart TV di OnePlus, però le informazioni sul suo conto sono già tante e gran parte del merito va all'azienda stessa, che le sta rendendo ufficiali poco alla volta.

Google Assistant ora supporta le chiamate di WhatsApp - l'Ambient Mode e nuovi dispositivi : Google Assistant ora supporta le chiamate audio e video di WhatsApp, nuovi dispositivi e l'Ambient Mode per smartphone e tablet Android!

Google prova a chiarire la situazione su Android Auto - Google Maps e Assistant Driving Mode - ma senza riuscirci : Google e la confusione sui sistemi di navigazione: con Android 10 saranno 3 - o forse 4 - tra ripieghi e app a tempo determinato.

Le auto di General Motors dal 2021 avranno Google Assistant e i servizi e le app di Google : General Motors ha deciso di rivolgersi a Google per fornire i servizi vocali e di navigazione e altre app a bordo dei veicoli del suo gruppo. Ecco tutti i dettagli

Google Maps sta integrando le impostazioni vocali di Google Assistant durante la navigazione : Google Assistant sta entrando sempre di più nella routine della nostra vita e uno dei modi più comuni per utilizzarlo è tramite Google Maps che ha sempre utilizzato le proprie impostazioni vocali, ma ora l'applicazione sta testando l'utilizzo delle impostazioni vocali di Google Assistant durante la navigazione, invece della voce femminile predefinita.

Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale : Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità, fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili.

Android 10 anticipa la Modalità scura per Google Maps - Gmail e Google Assistant : Oggi è il giorno di Android 10 e così il sito di Android è stato aggiornato da Google per rispecchiare le modifiche, soprattutto grafiche, che questa nuova release porta con sé.