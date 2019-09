Golf | Rory McIlroy è il giocatore dell’anno sul PGA Tour | beffato Brooks Koepka

Golf - European Tour 2019 : Rory McIlroy in gara all’Omega Masters in Svizzera. Al via anche nove italiani : Una lunghissima storia è quella che caratterizza l’Open di Svizzera, che si è trasformato dal 1982 nella maniera in cui è noto oggi, tra una sponsorizzazione e l’altra: European Masters. Prima dell’era European Tour, sono stati diversi gli italiani a vincere questo torneo: Ugo Grappasonni, Aldo Casera, Alfonso Angelini e Roberto Bernardini. Dal 1972 in avanti, l’unico nostro portacolori a trionfare è stato Costantino ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Rory McIlroy vince la FedEx Cup con un grande ultimo giro - battuti Schauffele - Thomas e Koepka : Rory McIlroy alza la voce proprio al termine della stagione del PGA Tour 2018-2019, e vince il Tour Championship portandosi a casa anche la FedEx Cup. Il nordirlandese, dopo la sospensione del terzo giro di ieri causata da fulmini che hanno provocato il ferimento di sei persone, ha trovato una splendida domenica in quel di Atlanta per superare tutti con un complessivo -18. Da sottolineare, inoltre, come McIlroy avrebbe vinto anche senza il ...