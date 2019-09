Gli Usa di Trump superano i sauditi | primi al mondo per l' export di petrolio

Porta il fiGlio a scuola per il primo giorno - ma è chiusa : vita social o patetismo? : Che bello il primo giorno di scuola di un figlio! Quanta soddisfazione c’è nel vedere i propri bimbi iniziare, da soli, ad affrontare i piccoli e grandi impegni della vita? Tanta ovviamente e in epoca di social comunicarlo agli altri diventa quasi un imperativo irrinunciabile. Ma se la comunicazione diventa spettacolarizzazione e quest’ultima diventa patetismo, c’è da fermarsi un attimo a riflettere. Che messaggio stiamo dando ...

La gaffe di Guendalina Tavassi : il fiGlio a scuola - ma è chiusa - : Francesca Galici Un primo giorno di scuola movimentato per Guendalina Tavassi, che sbaglia giorno e accompagna il piccolo Salvatore un giorno prima: risate e divertimento per l'ex gieffina, che smorza così un momento imbarazzante Questi sono i giorni in cui i bambini tornano a scuola e anche i figli dei volti noti non fanno eccezione. Alcuni hanno già iniziato a frequentare le lezioni mentre altri ancora devono inaugurare la ...

Daily Mail : capo deGli arbitri sott’accusa perché in Premier viene usato poco il Var : Mike Riley è sotto pressione per incrementare l’uso del Var in Premier League. Particolare enfasi è stata posta sugli incidenti di alto profilo nei quali l’arbitro non ha fatto ricorso all’utilizzo del Var nonostante i numerosi monitor posti a bordo campo. Il timore è forse che ricorrere alla tecnologia rallenti i tempi di gioco, ma è altrettanto problematico che il mancato uso significhi il mancato arrivo di cartellini ...

Gli accordi tra USA e Cina dovranno includere anche Huawei : Un dirigente Huawei afferma che un accordo commerciale tra Cina e USA non potrà escludere Huawei dagli accordi. L'articolo Gli accordi tra USA e Cina dovranno includere anche Huawei proviene da TuttoAndroid.

Dazi - Moody’s : “NeGli Usa già persi 300mila posti di lavoro a causa della guerra commerciale con la Cina” : Altro che toccasana per l’economia statunitense. Secondo Moody’s Analytics, la guerra dei Dazi con la Cina ha già causato la perdita di 300mila posti di lavoro negli Usa. E secondo Mark Zandi, chief economist della società, l’escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino comporterà un’emorragia di 450mila posti entro la fine dell’anno e 900mila entro la fine del 2020, se non ci saranno cambiamenti. Donald ...

Video Al Qaida : lotta aGli Usa e alleati : 21.00 In occasione dell'anniversario dell'attacco all'America dell'11 settembre 2001, il leader di Al Qaida, Ayman al Zawahiri, è riapparso in un Video dal titolo "Continueranno a combattere" gli Usa, secondo quanto afferma sul web Rita Katz, direttore di 'Site', il sito di monitoraggio dello jihadismo. Zawahiri utilizza Israele come una sorta di rampa di lancio per invocare attacchi contro gli interessi e gli alleati di Usa, Francia, Gran ...

?11/9 - il leader di al-Qaeda Zawahiri riappare in un video : «Continueremo a combattere Gli Usa» : Il leader di al-Qaeda Ayman al Zawahiri riappare in un video e minaccia: «Continueremo a combattere gli Usa». In occasione dell'anniversario dell'attacco all'America...

Venti di recessione Usa : Trump cala nei sondaggi. La Cina toGlie alcuni dazi : I timori per una frenata della crescita americana penalizzano il presidente nei sondaggi: il gradimento del suo operato è ai minimi da gennaio. Pechino rende nota una lista di 16 prodotti Usa esentati dai dazi, un'apertura in vista della ripresa dei negoziati sulla guerra commerciale

Lo scoiattolo si ferma ad annusare un fiore - occhi chiusi e “relax” : Gli scatti che stanno intenerendo il web [GALLERY] : Il mondo di oggi è così frenetico che per ricordarci di prenderci una pausa o un momento per godersi la natura o apprezzare la vita dobbiamo leggerlo sulle tazze o in qualche meme sui social. Se tutte queste parole scritte qua e là sugli oggetti quotidiani, in realtà, hanno ben poca influenza sugli esseri umani, forse le immagini di questo tenero scoiattolo potranno far cambiare idea a molti. A Vienna, un fotografo è riuscito a catturare ...

Amazon - indaga l'Antitrust deGli Usa : 17.10 Amazon finisce nel mirino dell'Antitrust Usa. Un team di investigatori della Federal Trade Commission, riporta Bloomberg, ha iniziato a intervistare piccole imprese che vendono prodotti su Amazon.com per stabilire se il gigante dell'e-commerce stia abusando del suo potere a danno della concorrenza. Srebbero i primi passi di un'ampia indagine che punta a capire come funziona Amazon, individuare eventuali pratiche contro la legge e ...

Così il vino made in Italy ha conquistato Gli Usa. Grazie a un giornalista : L’Italia alla fine degli anni ’80 esportava negli Usa un milione di ettolitri di vino, contro i 3 milioni di oggi in un processo che ha visto l’asse delle vendite all’estero di etichette italiane spostarsi dal Nord Europa (Germania in primis) al Nord America. Trent’anni fa il 56% dell’export made in Italy era fatto da vino sfuso e indifferenziato, una percentuale che oggi è scesa al 5%

Mondiali di basket - la Francia elimina Gli Usa di coach Popovich e conquista la semifinale. Gobert e Fournier firmano il colpaccio : La Francia firma l’impresa dei Mondiali di basket, a prescindere da come finirà l’avventura in Cina. La Nazionale transalpina ha battuto ed eliminato gli Stati Uniti nei quarti: 89-79 alla sirena. Il match è stato segnato dalle prestazioni di Rudy Gobert ed Evan Fournier da una parte e dalla serataccia di Kemba Walker dall’altra. Ma non ci sono solo la doppia-doppia del pivot degli Utah Jazz e i 22 punti del giocatore degli ...

Forza Nuova fa causa a Facebook per Gli account chiusi. Fiore : “In piazza col Tricolore per le nostre e le vostre libertà” : La segreteria nazionale di Forza Nuova ha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all’attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento per la chiusura degli account. L’ufficio legale, stando a una nota, raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di interesse lavorativo ...