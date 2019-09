Gli animalisti contro Taylor Swift per la sua partecipazione alla Melbourne Cup | “I

La première di Jennifer Lopez interrotta dalle proteste deGli animalisti - : Sandra Rondini Sul red carpet del "Toronto Film Festival", dove era attesa per la premiere del suo film "Hustlers", l'attrice è stata fischiata e contestata duramente da un gruppo di animalisti Al fianco del fidanzato Alex Rodriguez, Jennifer Lopez in sensuale abito giallo dalla scollatura abissale ha fatto la sua apparizione sul red carpet della premiere del film “Hustlers” al Toronto International Film Festival. Ad attendere la ...

Cammello in spiaggia alla festa dei Vip di Forte dei Marmi : Gli animalisti chiedono verifiche su maltrattamenti : “In merito a quanto accaduto al Bagno Maitò di Forte dei Marmi nei giorni scorsi dove durante una festa vip a cui hanno partecipato molte persone, tra cui la conduttrice e show girl Antonella Mosetti, è stato portato sulla spiaggia un Cammello che come hanno scritto i giornali era “bardato a festa”, fatto questo che ha indotto il sindaco di Forte dei Marmi a introdurre il divieto di portare animali in spiaggia“. E’ ...

Due scienziati italiani ricevono da mesi minacce e attacchi daGli animalisti. E il ministero della Salute non li difende : Insulti e minacce vanno avanti da mesi. Ma ora l’escalation è arrivata alla sua scontata conclusione: un proiettile recapitato per posta, e un messaggio che recita “Non sei un ricercatore, sei un bastardo […] colpiremo duro te o la tua famiglia”. La vittima di tanto odio è Marco Tamietto, neuroscienziato dell’università di Torino colpevole, a detta degli animalisti italiani, di portare avanti una ricerca sui macachi per comprendere meglio, e ...

Orso M49 - Gli animalisti a Tgcom24 : "Non fa male a nessuno - bisogna lasciarlo in pace" : Simone Stefani, responsabile della sezione trentina della Lega anti vivisezione, si schiera contro la cattura: "Sono stati uccisi solo pochi bovini"

La domatrice di tigri senza frusta : "Gli animalisti non sanno nulla" : Nino Materi «Vivo nella paura che mi separino dai miei cuccioli. Nei circhi non usiamo violenza: anche i leoni ricambiano l'amore» Se il Genio della Metempsicosi, uscendo dalla lampada, le chiedesse in chi o in cosa vorrebbe reincarnarsi, Valeria non esiterebbe un istante: «In una tigre o in una leonessa». Valeria Valeriu, 35 anni, nata in Grecia ma cittadina italiana, figlia di due trapezisti che fin dalla culla le hanno trasmesso ...