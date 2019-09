Giustizia | il ministro Bonafede | “Con la riforma l’80% dei processi penali finirà entro 4

Ministro della Giustizia ha una storia con la moglie del Re - una bellissima 22 enne - rimosso dall’incarico e estradato : Una storia incredibile quella avvenuta qualche anno fa in un piccolo stato dell’Africa meridionale, lo Swaziland. Un Ministro del governo è stato immediatamente rimosso dall’incarico perché scoperto dalle guardie reali in compagnia di una delle quattordici mogli del re, Mswati III. Il Ministro che si chiama Ndumiso Mamba era in atteggiamenti ritenuti poco consoni con una delle mogli del re, una ragazza di 22 anni ex reginetta di ...

In Polonia il viceministro della Giustizia si è dimesso dopo essere stato accusato di aver condotto una campagna di diffamazione contro un giudice : Martedì il viceministro della Giustizia polacco Lukasz Piebiak si è dimesso dopo la pubblicazione di un articolo del sito di notizie Onet che lo aveva accusato di aver «organizzato e controllato» una campagna di diffamazione contro il giudice Krystian Markiewicz, leader dell’organizzazione di giuristi Iustitia,

Giustizia - il ministro Bonafede : “La Lega vuole la separazione delle carriere? Non riguarda i tempi dei processi e non interessa ai cittadini” : La separazione delle carriere dei magistrati? “Non ha nulla a che fare con i tempi della Giustizia che interessano i cittadini”. Così il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega perché l’ultima richiesta della Lega non può entrare nella riforma della Giustizia. Una richiesta che ha infiammato il clima all’ultimo consiglio dei ministri con il guardasigilli andato allo scontro duro con la colLega leghista Giulia Bongiorno. ...

Giustizia - ministro Bonafede su Csm : “Sul sorteggio non si torna indietro” : “La riforma della Giustizia dovrebbe andare in consiglio dei ministri la prossima settimana”. Lo annuncia il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che durante la trasmissione Omnibus su La7 che conferma che per eleggere i togati del Consiglio superiore della magistratura sarà utilizzato il sorteggio. Un metodo per “cercare di togliere la magistratura dalle grinfie delle correnti. Io sono aperto al dialogo con l’Anm ma su questo non ...

Minori - il ministro della Giustizia Bonafede istituisce squadra per protezione : “Domattina firmerò l’atto con cui istituirò al ministero una squadra speciale di Giustizia per la protezione dei bambini. L’obiettivo è fare in modo che il sistema Giustizia possa avere il monitoraggio costante e serratissimo di tutto il percorso dei bambini affidati. Tutti gli operatori dovranno sentire il fiato sul collo da parte della magistratura che effettuerà i controlli. Il primo passo sarà una banca dati omogenea che attualmente ...