Gabriele Gainelli nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa

Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 12 settembre 2019) Si è insediato ail colonnellodeidi. L’ufficiale sostituisce Reginato

quotidianodirg : Il comandante provinciale dei carabinieri Gainelli in visita al Libero Consorzio: Il nuovo comandante provinciale d… - radiortm : Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Gainelli in vista al Commissario Salvatore Piazza -… - radiortm : Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Gainelli in vista al Libero Consorzio Comunale e ai vigili… -