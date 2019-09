Francia | muore d’infarto mentre fa sesso in un viaggio d’affari I giudici | “È incidente

Fonte : lastampa

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’uomo, tecnico della sicurezza, era fuori sede per conto della sua ditta. Secondo la Corte d’Appello di Parigi l’azienda deve risarcire i familiari perché «le trasferte fuori sede includono anche il tempo die quello di riposo»

