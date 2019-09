Francia | il presidente dell’Assemblea nazionale En Marche indagato per “interesse

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ilfrancese, Richard Ferrand, ènel dossier legato ai presunti favoreggiamenti alla compagna nel 2011, quando era alla guida delle Mutuelles de Bretagne. L’ipotesi di reato nei confronti di Ferrand, interrogato per 13 ore a Lille, è di interesse illecito. L’ex capogruppo di Enall’Assemblea, tra i primi sostenitori di Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale del 2017, è sospettato di aver favorito la società immobiliare della compagna nella scelta dei locali per una casa di cura per anziani che era nei progetti delle Mutuelles de Bretagne, che all’epoca egli stesso dirigeva. La vicenda, che emerse subito dopo la formazione del governo, gli è già costata il posto da ministro per la Coesione territoriale: all’epoca fu proprio Macron a chiedergli di fare un passo indietro per evitare le polemiche. ...

