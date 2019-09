Francia | Google paga al fisco quasi un miliardo di euro per tasse arretrate e presunta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019)chiude due contenziosi con lae versa al965 milioni di: 500 milioni per chiudere un’inchiesta penale su unafrode fiscale e firmato un secondo accordo perre altri 465 milioni in. L’accordo, che chiude un’inchiesta durata quattro anni, è stato annunciato dal pubblico ministero Pierre-Olivier Amadee-Manesme nel corso di un’udienza presso il Parquet national financier, il Tribunale creato nel 2013 dallaper perseguire i grandi reati economici e finanziari. Secondo l’accusa la controllata irlandese dinon aveva remunerato adeguatamente la sua consociata in, riducendo l’imponibile fiscale a Parigi tra il 2011 e il 2016. L’accordo con, che riconosce i fatti sottostanti all’inchiesta ma non contiene un’ammissione di colpevolezza, è stato approvato dal giudice Jean-Michel Hayat e diventerà definitivo se ...

