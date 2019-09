Foggia | volontari distribuiscono cibo e coperte ai clochard in stazione | multati dalla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Erano sulle banchine delladiper assistere i senzatetto. Latte caldo, biscotti eper isono costati una multa di 16,67 euro aidell’associazione Fratelli dellaperché erano lì senza biglietto. La fredda formula usata sul modulo della multa è: “Privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ferroviario (1° binario)”. “Ieri sera io e altri nove– racconta Emiliano Moccia – siamo entrati inper incontrare chi ci aspetta ormai da 20 anni. Avevamo cioccolatini e latte caldo. Al primo binario vive da tempo una donna e, mentre le consegnavamo latte e viveri, due agenti Polfer hanno chiesto i documenti a tre nostri: due indiani e un ragazzo che in passato ha avuto qualche piccolo problema con ...

