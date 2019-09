Foggia | davano coperte ai senza fissa dimora che dormono in stazione | volontari multati

Foggia - sassaiola contro immigrati che andavano al lavoro in bici : 3 feriti. E' il secondo agguato : Le pietre sono state lanciate all'alba da un'auto in corsa, un episodio analogo la scorsa settimana. Il più grave è un 22enne soccorso dalla polizia

