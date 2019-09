Fmi | candidata Georgieva incontrerà il 24 comitato esecutivo

Fmi - Kristalina Georgieva unica candidata alla posizione di direttrice generale : Il Fondo monetario internazionale “considererà la nomina di Kristalina Georgieva per la posizione di direttore generale ”. Venerdì è scaduto il termine per la presentazione delle candidature a succedere al posto di Christine Lagarde (che da novembre sarà presidente della Bce) e la candidata bulgara, ora ceo ad interim della Banca Mondiale. Georgieva , ex vicepresidente della Commissione europea, compirà 65 anni quest’anno. I ...

Kristalina Georgieva - dalla fila per il latte in Bulgaria ai vertici di Banca Mondiale e Ue. Chi è la candidata favorita alla direzione del Fmi : “I miei nonni avevano una bassa scolarizzazione. I miei genitori hanno finito le scuole superiori. Io sono stata la prima della mia famiglia allargata a ottenere un PhD. Da un villaggio in Bulgaria a Ceo della Banca Mondiale – questa è la possibilità!”. È la storia in un tweet dell’irresistibile ascesa di Kristalina Georgieva, 66 anni compiuti lo scorso 13 agosto, che si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua scalata per occupare la ...