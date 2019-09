Fiorentina | Milenkovic esalta Chiesa e la… Juventus

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Federicolo vedo bene, molto carico e motivato. Ieri in allenamento ho visto unmostruoso, giochera’ cosi’ anche con la Juve, lo vedo molto motivato”. Sono le dichiarazioni del difensore dellaNikola, in un’intervista concessa alla ‘Tgr Rai-Toscana’. “Ho affrontato Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale: sta benissimo, ha fatto cinque gol in due partite ma noi dobbiamo prepararci per affrontare tutta la squadra, non solo lui – ha aggiunto il difensore serbo – Dobbiamo guardare lacome una squadra. Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi in questo momento, per la citta’ e per i tifosi. Non abbiamo iniziato la stagione come volevamo, abbiamo perso due gare e adesso vogliamo cominciare a fare punti. Per noi Montella e’ importante, crediamo nelle ...

