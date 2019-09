Fiorentina-Juventus - CdS – Juve mai arrivata a Firenze - non è la Juve di nessuno. CR7 ed Higuain assenti : Fiorentina-Juventus – Il Corriere della Sera ci va giù pesante con la Juventus, “non è la Juve di nessuno”. Il quotidiano richiama l’ “assenza” di Ronaldo ed Higuain Fiorentina-Juventus – Juve a Firenze non pervenuta secondo il quotidiano. “L’Inter è in testa, lunedì vedremo il Torino, ma non sono queste le vere notizie. Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - Montella ferma la corsa bianconera | Le pagelle Napoli-Samp - doppio Martens : Finisce in parità il primo anticipo della terza giornata: al Franchi la difesa viola riesce a bloccare i Campioni d’Italia. Bene Castrovilli e Ribéry

Fiorentina-Juventus - Sarri preoccupato per l’infortunio di Douglas Costa : Brutta partita per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, scialbo 0-0 e poche occasioni da gol. Intervista di Sarri ai microfoni di Sky Sport. “Non abbiamo fatto una partita di alto livello dal punto di vista tecnico. Situazione complicatissima perché la Fiorentina ha fatto una buona gara, e noi invece abbiamo dovuto rinunciare a tre cambi, in questo momento della stagione fa tanta differenza giocare alle 15 o ...

Fiorentina-Juventus - Ribery e Montella al settimo cielo dopo il pareggio : Grande prestazione della Fiorentina nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Vincenzo Montella muove la classifica ma soprattutto cresce la fiducia dopo le prime due sconfitte. “Sono contento, sono quasi tre mesi che non giocavo una partita cosi’, sono arrivato a Firenze da tre settimane, sono felice di allenarmi con continuita’, ho giocato bene credo. Abbiamo fatto una bella partita”. Sono le ...

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : primo punto per Montella - Vecchia Signora senza idee : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 La Fiorentina conquista il primo punto in campionato contro una Juventus stanca che perde per infortunio Douglas Costa e Pjanic, da valutare Danilo. 17.00 Fiorentina-Juventus finisce 0-0. 94′ L’arbitro decide di non aggiungere altri minuti di recupero, finisce la partita. 93′ Cross di Lirola basso per Boateng che al volo prova il tiro, ma la palla finisce ...