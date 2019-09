Figlio di Salvini su moto d’acqua | saranno sentiti gli agenti della scorta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019)a breve dalla procura di Ravenna – che aveva aperto un’inchiesta – i tredell’ex ministro dell’Interno Matteo, identificati nell’ambito dell’episodio avvenuto a Milano Marittima il 30 luglio, quando ildell’allora vicepremier fece un breve giro in mare su unapolizia e, nelle fasi concitate che seguirono, quando un giornalista di Repubblica stava cercando di riprendere la scena. “Miosullapolizia? Errore mio da papà“, aveva spiegato qualche ora dopo, di fronte alle polemiche dell’opposizione. Poi aveva aggiunto che “nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese”. Su quanto successo però erano da subito scattate le verificheQuestura di Ravenna per accertare un eventuale uso improprio ...

fattoquotidiano : Salvini, selfie con il figlio del boss di camorra. I parlamentari M5s in Antimafia: “Chiarisca” - Corriere : L’Antimafia: «Salvini chiarisca il selfie con il figlio del boss della camorra» - fanpage : Bufera per il selfie di Matteo Salvini col figlio del boss di Scafati Franchino 'la belva' -