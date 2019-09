Fiere | torna a ottobre Salone Franchising Milano | ‘settore dinamico’ 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) (AdnKronos) – Lieve calo per il settore abbigliamento, eccellenza manifatturiera italiana, che nel 2018 registra un totale di 187 reti attive, in calo dell’1,1% rispetto al 2017 (189), di cui più del 30% sono localizzate nell’Area Nielsen 1 Nord-Ovest. Un settore che genera 1,8 miliardi di euro di giro d’affari e che insieme a quello della ristorazione è tra i più apprezzati oltre oceano.‘Il settore è sempre in evoluzione e lo vediamo anche dalle tante tipologie di espositori che partecipano al”, osserva Antonio Fossati, presidente di Rds Expo-. “L’abbigliamento – spiega – si è differenziato in sottomerceologie come intimo, bambini, accessori specialistici, prodotti di lifestyle; il food copre dal cibo etnico allo street food, light food, sino a nicchie di prodotti vegetariani o vegani; i ...

