Fiat 500X Sport - Al volante della 1 3 Turbo 150 CV

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo laggiornamento dello scorso anno che ha portato con sé anche nuovi motori, la famigliasi arricchiscenuova versionein attesa dell'arrivo delle future versioni ibride.Atletica. Diversamente dalle componenti meno prestazionaligamma, la più potente dellenon si distingue dalle altresolo per lestetica, ma anche per gli affinamenti tecnici. Al Firefly 1.3 sovralimentato 150 CV non sono state apportate modifiche, così come al cambio automatico doppia frizione a sei marce: sono altri gli ingredienti che i tecnici del Lingotto hanno modificato per conferire a questa versione un carattere atletico. Un aggettivo che calza a pennello per definire la nuova, aggiornata rispetto alle altre versioni dal punto di vista dell'assetto e dello sterzo. Sempre composta. Pur poggiando su un assetto abbassato e irrigidito e, nel caso ...

FIGC : È Coverciano la cornice d'eccezione per il lancio della @Fiat_IT 500x Sport. Il presidente federale @gagravina: 'U… - infoitscienza : Fiat 500X prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni 1.3 T4 150 CV Sport DCT - infoitscienza : Fiat 500X Sport, il top di gamma ha 150 CV -