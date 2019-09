Festa del Cinema di Roma 2019 il poster ufficiale con Greta Garbo

Formula 1 – Festa Rossa a Maranello - Binotto si congratula : “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team” : Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza Giornata di Festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non ...

Presenza di inFestanti - scatta il ritiro del prodotto alimentare dai negozi : Un altro prodotto alimentare ritirato dal mercato per possibile rischio microbiologico per i consumatori, Il Ministero della Salute ha pubblicato oggi, 11 settembre 2019, un nuovo avviso di richiamo. Avviso che in realtà risale al 6 settembre scorso ma è apparso oggi sul sito del Ministero nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Come spiega l’annuncio, il richiamo si è reso necessario per la ...

InFestanti nella Farina di Ceci - Ministero della salute annuncia ritiro del prodotto : L'avviso di richiamo del Ministero della salute a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Interessati alcuni lotti della Farina di Ceci "ZA Molino Zanone" per possibile presenza di Infestanti nelle confezioni vendute nei negozi. Si invitano i consumatori a non consumare la Farina e di restituirla al punto vendita.Continua a leggere

Chef Rubio e la maniFestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Almeno 31 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la Festa musulmana dell’Ashura : Almeno 31 persone sono morte e 100 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del

Permesso premio al killer del vigilante di Napoli per Festa di compleanno : Francesca Bernasconi A uno dei tre minori arrestati per la morte di Francesco Della Corte è stato concesso un Permesso per festeggiare i suoi 18 anni. La famiglia della vittima: "È vergognoso" Amici, risate e candeline. Una festa in piena regola, per quel ragazzino diventato maggiorenne. Sembrerebbero le scene di un compleanno qualsiasi, se non fosse che il festeggiato è uno dei componenti della banda che nel marzo del 2018 uccise a ...

Hong Kong - leader manifestanti Joshua Wong rilasciato e atteso a Berlino per la Festa del quotidiano Bild : Joshua Wong, l’attivista leader delle proteste in corso a Hong Kong, è stato scarcerato e ora è atteso a Berlino, dove dovrebbe essere ricevuto al Bundestag come ospite d’onore dell’evento Bild-100, la festa del quotidiano Bild. Il 22enne era stato già arrestato il 30 agosto e rilasciato su cauzione lo stesso giorno, con l’accusa di organizzazione, incitamento alla partecipazione e adesione all’”assedio” della ...

Ricavi della Festa dell'Unità devoluti alle Ong - la Lega : "Ecco le priorità del Pd" : Durissimo attacco del coordinatore provinciale della Lega Giovani Nicolò Malossi: "Ricavi della festa dell'Unità alle Ong? Prova di quali siano le vere priorità per il Pd, che si è dimenticato dell'emergenza occupazionale e della mancaza di crescita in favore dell'immigrazione incontrollata e clandestina" Federico Garau ? Luoghi: Bologna

Torna Milan Games Week Indie 2019 - lo showcase della maniFestazione dedicato ai videogiochi indipendenti : Gli studi di sviluppo di videogiochi italiani Tornano grazie ad AESVI, l'Associazione di categoria che rappresenta l'industria videoludica italiana, a Milan Games Week powered by TIM, l'evento gaming più importante in Italia organizzato da Fandango Club. Per il settimo anno consecutivo, infatti, sarà presente Milan Games Week Indie, lo showcase della manifestazione dedicato ai prodotti made in Italy che nelle scorse edizioni ha conquistato il ...

Le notizie del giorno – Calciatore aggredito - gravissimi episodi alla Festa della Curva Fiesole : Tanta paura per il centrocampista inglese Danny Drinkwater, aggredito da un gruppo di sei persone fuori da un pub di Manchester. Secondo il quotidiano ‘The Sun’, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una discussione con il collega Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United. Drinkwater avrebbe rivolto alla fidanzata di Nthle ‘pesanti apprezzamenti’. Allontanato dal locale, l’ex giocatore di Leicester City e Chelsea (ora in ...

Bufera in casa Fiorentina : slogan contro le vittime dell’Heysel durante la Festa dei tifosi : slogan contro le vittime dell’Heysel durante la festa dei tifosi della Fiesole: la Fiorentina condanna duramente il gesto Bufera in casa Fiorentina per quanto accaduto durante la tradizionale festa privata dei club dei tifosi della curva Fiesole. In un video circolato sui social dopo la serata, sono presenti slogan contro le vittime della tragedia dell’Heysel. La società Viola ha condannato il gesto con un comunicato: ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Charles Leclerc e la Festa della vittoria con i meccanici a Monza : Grande festa in casa Ferrari dopo la vittoria del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Italia 2019, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a una corsa spettacolare, che ha sorriso a Leclerc, in grado di precedere il finlandese Valtteri Bottas e il britannico Lewis Hamilton. Male, invece, l’altro ferrarista Sebastian Vettel (13°), autore di un errore. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Italia ...