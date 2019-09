Fatebenefratelli | il 16 settembre visite gratuite contro tumori cavo orale

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Si contano oggi nel mondo circa 50 mila casi l’anno di tumore della laringe e deled il dato risulta in incremento, soprattutto nei paesi industrializzati, dove questi rappresentano fino al 15-30% dei cosiddettitesta-collo. Oltre 104 mila i pazienti in Italia e 9.700 nuove diagnosi ogni anno. Lunedì 16, dalle 8 alle 13.30, l’Ospedaleall’Isola Tiberina di Roma apre le porte dell’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria mettendo a disposizione del pubblico(su prenotazione, 066837272), in adesione alla campagna europea di prevenzione deidel“Make Sense Campaign 2019”, promosso dalla EHNS (European Head and Neck Society) con l’AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico-Cefalica), che mira ad aumentare la consapevolezza su alcuni sintomi da non sottovalutare per la diagnosi precoce: bruciori, lesioni nella ...

