Europei 2019 | i risultati di oggi 12 settembre Italia | Francia e Bulgaria passeggiano

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Sono iniziati(12) glidi volley. In campo le squadre del Gruppo A e del Gruppo C. Ottimo esordio per l’che si è sbarazzata con un secco 3-0 (25-21, 25-10, 25-22). I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno dominato il match anche se in un paio di circostanze hanno staccato la spina. La prima gara della giornata è stata-Grecia, appartenenti al girone degli azzurri. Anche in questo caso il punteggio è stato netto e senza storia 3-0 (25-22, 25-16, 25-20) a favore della squadra di Silvano Prandi. A chiudere il raggruppamento l’ultima partita di giornata tra i padroni di casa dellache hanno avuto la meglio, senza troppe difficoltà, della Romania 3-0 (25-19, 25-14, 25-16). La prima gara di giornata del Gruppo C è stata Russia-Turchia che si è chiusa sul 3-1 (25-13, 23-25, 25-17, 25-15) a favore dei ragazzi di Sammelvuo. Pronostico ...

