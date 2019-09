Eto’o | parole al miele per Mourinho | l’allenatore risponde sul futuro

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Sono stanco di dire che e’ una delle persone migliori nel mondo del calcio. Quando ho detto che smettevo, la prima persona a scrivermi e’ stata”. Sono le dichiarazioni di Samuel Eto’o a margine di un evento commerciale. “Alle volte la vita non e’ giusta e il calcio e’ come la vita. E quelli che meritano il rispetto delle persone a volte non lo hanno. Ma peravremmo ucciso – rivela l’ormai ex attaccante camerunense – Quando ero al Barcellona e affrontavamo il suo Chelsea, non era una partita contro i giocatori ma contro Mou e questo ci motivava ancora di piu’. E quando ho avuto la fortuna di essere nelle sue mani, nessuno si aspettava che vincessimo la Champions. Mi ricordo prima della partita di Stamford Bridge, ci disse: ‘Dovete vincere per tutti ma soprattutto per me’. ...

