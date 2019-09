Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane | ‘Sono in difficoltà | un pugno di spiccioli come

Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane confessa la mia pensione un pugno di spiccioli : Il ballerino – coreografo Enzo Paolo Turchi è stato ospite al programma “Storie Italiane”, e ha parlato sull’assegno di pensione da fame che ballerini e artisti in generale percepiscono dopo anni di lavoro. A sostenere il discorso di Enzo Paolo Turchi c’è anche Carmen Russo: “Lui si fa carico di una situazione nei confronti della categoria dei ballerini, la sua vita è la danza, grazie alla danza lavora da 40 ...

Per ballare - ho fatto anche le pulizie! La gavetta di Enzo Paolo Turchi : Enzo Paolo Turchi, ospite a "Storie italiane", rivela i sacrifici fatti prima di diventare un étoile. In qualità di ospite in studio nella nuova puntata di "Storie italiane", il consorte di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, si è raccontato in toto. Il ballerino e coreografo, nato a Napoli il 19 luglio 1949, non ha nascosto di aver vissuto in congiunture storiche particolari, confidando cioé di aver fatto molti sacrifici, prima di ...