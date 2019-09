Eliminato il ' rambismo balneare' | ora torniamo alla cultura della coalizione

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) Tra le virtùpolitica non c’è solo il respiro che consente un’ampia visione strategica del futuro, c’è anche la resilienza che permette di affrontare le condizioni eccezionali che possono porsi improvvisamente e alle quali è necessario reagire.Condizioni di questo genere si sono verificate in agosto e siamo riusciti a superare condizionamenti, diffidenze e lacerazioninostra storia recente per restituire al Paese un governo credibile, chiudendo la fase imbarazzante delle istituzioni democratiche strumentalizzate dal. Una pagina brutta pagata a caro prezzo dalle finanze pubbliche e che ha emarginato l’Italia nello scenario internazionale.Ora dobbiamo trasformare l’eccezionalità di un momento in una scorrevolezza di un percorso politico che faccia bene al nostro Paese e che ci permetta di ...