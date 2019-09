“È una malattia mentale” Scoperta choc per il famoso cantante | la diagnosi arriva così

Aaron Carter malattia - il cantante ha svelato i risultati della diagnosi : una nuova vita : malattia Aaron Carter, la diagnosi dello stato di salute del cantante a The Doctors Il cantante statunitense Aaron Carter sta attraversando un periodo difficile perché ha rivelato che gli hanno diagnosticato alcuni disturbi mentali. Il fratello di Nick, come sapete componente dei Backstreet Boys, non aveva mai affrontato direttamente la questione e ha voluto farlo […] L'articolo Aaron Carter malattia, il cantante ha svelato i risultati ...

Craig Warwick soffro di una forma malattia all’intestino ho rischiato di morire : Il sensitivo ed ex naufrago Craig Warwick ha raccontato su “Instagram” il suo ricovero improvviso di quest’estate: ”Mi trovavo a Milazzo, non mi sentivo bene già da giorni, forse da mesi, così ho deciso di fare le analisi del sangue per capire cosa mi stava accadendo. Dopo solo un’ora, vengo raggiunto da una telefonata della dottoressa che mi avverte di un pericolo urgente; la mia emoglobina è sotto i 6 punti, la mia vita è a rischio, potrei ...

USA - nuovo morto per la “malattia del sonno” : virus trasmesso da una zanzara : morto un uomo di 50 anni di West Warwick. L'encefalite equina orientale (Eee) - o malattia del sonno - è un raro virus trasmesso dalle zanzare. I sintomi compaiono tra i 4 e i 10 giorni dalla puntura, nei casi gravi, si riscontrano mal di testa, febbre alta, brividi e vomito; la malattia può quindi portare disorientamento, convulsioni e coma.Continua a leggere

Amadeus affetto da una malattia agli occhi. La confessione del conduttore spiazza : Amadeus, l’amato conduttore, ha un problema agli occhi che interferisce non poco con la sua vita. L’ex deejay sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, ormai è ufficiale. Per lui è stata una gioia immensa e un grande onore. “Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore – ha detto in un’intervista – Tra i sogni da quando si è ragazzi c’è quello di poter condurre da grande il Festival di Sanremo. Oggi mi è ...

Papa : xenofobia è una malattia umana : 21.36 "Tutto si perde con la guerra, tutto si guadagna con la pace,disse un Papa prima di me". Così Bergoglio di ritorno dall'Africa:"Le guerre fanno guadagnare le persone che non vogliono l'umanità". xenofobia? "Una malattia umana,non solo dell'Africa.I muri lasciano fuori tanta gente, chi resta dentro i muri rimane solo e alla fine della storia sconfitti per le invasioni potenti". Poi,"Viviamo un inverno demografico gravissimo in Europa" la ...

Rivoluzionaria biopsia polmonare permette diagnosi di una malattia “incomprensibile” : All'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino è stata sperimentata con successo una Rivoluzionaria biopsia polmonare mininvasiva basata su tracciante fluorescente, che ha permesso di diagnosticare con precisione la malattia - un linfoma - di un giovane paziente e avviarlo ai trattamenti del caso. Per due anni i medici non avevano compreso l'entità delle lesioni osservate sui polmoni.Continua a leggere

Theo ha una malattia rarissima e degenerativa : i genitori chiedono aiuto sui social : Un bambino di 4 anni sta lottando contro il morbo di Batten, ma le terapie a cui si sta sottoponendo servono solo a...

Monica e la malattia che colpisce una donna su un milione : “Non sprecate il vostro tempo” : "Amo la vita e grazie alla malattia ho capito cosa conta davvero: voi che avete tempo non sprecatela". Monica vive vicino Ancona ed è affetta da linfangioleiomiomatosi, una patologia polmonare rarissima e attualmente ancora senza cura. "Sono fiduciosa" assicura la 46enne di origine napoletana, madre di due figli. Anche grazie alla fede non si è mai arresa e alla sua storia si è interessato persino Papa Francesco, che le ha mandato una ...

Gabriele - morto a 12 anni per una rara malattia iniziata col mal di pancia : Francesca Bernasconi Si è spento ieri, dopo 4 mesi di lotta. Aveva una rara malattia autoimmune che gli aveva colpito il fegato: nemmeno il trapianto l'ha salvato Gabriele aveva solo 12 anni. Ma sono bastati 4 mesi perché una rara malattia lo strappasse alla sua famiglia. Ieri pomeriggio, giorno del compleanno del suo papà Stefano, Gabriele Patisso è morto. Era iniziato tutto qualche mese fa, quando un mal di pancia aveva spinto i ...

In Norvegia stanno morendo decine di cani per una misteriosa malattia : Negli ultimi giorni in Norvegia sono morte alcune decine di cani per una malattia le cui cause non sono state ancora chiarite. Secondo l’Autorità per la sicurezza alimentare norvegese, almeno 40 cani hanno presentato sintomi simili come vomito e diarrea

Sigaretta elettronica - un altro morto negli Stati Uniti. «Fatale una malattia respiratoria» : Le autorità sanitarie dell' Oregon stanno indagando sulla morte di una persona, per una grave malattia respiratoria, che potrebbe essere legata all'uso di una Sigaretta...

Greta Thunberg e la sindrome di Asperger/ "Non è una malattia - ma un super potere" : Greta Thunberg e la sindrome di Asperger: "Non è una malattia, ma un super potere". L'attivista ecologista 16enne parla della sua condizione.

Parkinson - una cura è possibile : individuate molecole in grado di rallentare la malattia : Una cura contro il Parkinson non è più un’utopia: lo sviluppo della malattia potrebbe essere rallentato grazie alle Resolvine, molecole prodotte dal nostro organismo per spegnere processi infiammatori e riparare i tessuti danneggiati da questi processi. Lo evidenzia un nuovo studio pubblicato su Nature Communications dai ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata, Fondazione Santa Lucia IRCCS e Università Campus Bio-Medico di ...

Maddie - in coma a 18 anni per una malattia rara ai polmoni : “Colpa della sigaretta elettronica” : Una ragazza americana di 18 anni è finita in coma a causa di un grave danno polmonare. polmonite eosinofila acuta è la patologia diagnosticale dal medico, secondo il quale la causa è ascrivibile alla sigaretta elettronica di cui la giovane ha fatto uso "ogni giorno per tre anni".Continua a leggere