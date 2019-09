Dormire nelle case più famose di cinema e tv | ora si può

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Che sia un covo da supereroi o il set di una commedia iper-romantica poco importa: avere l’occasione diinche abbiamo visto al, magari all’interno del nostro film del cuore, ha decisamente il suo fascino. E così, mentre i riflettori a poco a poco si spengono sul 76° Festival Internazionale deldi Venezia, gli appassionati del grande - ma anche del piccolo - schermo si danno appuntamento su Airbnb. Obiettivo: prenotare un viaggio da vere e proprie star di Hollywood, magari con tanto di alloggio capace di proiettarci in qualche pluripremiata pellicola. Proprio così: sull’ormai celeberrimo portale di affitti a breve termine è possibile trovare una serie diche hanno letteralmente segnato la storia dele della televisione. Sfogliamole insieme, con telecomando e trolley a portata di mano. Shakespeare in Love ...

SF9james : @txxmjn io invece mi ritrovo nei meandri dell'internet quello brutto che ogni tanto ti torna alla mente nelle giorn… - ICARUSJlN : selca day nelle bozze posso dormire sogni sereni hhhhhhhhh il nostro primo selca day da lover mi sento come quando… - LigureLa : Poco fa mi son messa a sorridere dal nulla, fra me e me, dandomi sonore pacche sulla spalla metaforiche da sola, al… -