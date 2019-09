Donna incinta e marito evacuati da Ocean Viking a largo di Malta

Una Donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con

Migranti - Donna incinta evacuata da nave Ocean Viking : Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono appena stati evacuati dalla nave Ocean Viking verso Malta

Ocean Viking : evacuata Donna incinta : 20.12 Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla nave Ocean Viking che si dirige verso Malta, dopo che la donna aveva sviluppato "gravi complicanze". Lo rende noto Medici senza frontiere e Sos Méditerranée (che gestiscono la nave Ocean Viking, Ndr) spiegando di aver "chiesto ancora una volta un porto sicuro per sbarcare al più presto gli altri 82 naufraghi", soccorsi in mare l'8 settembre scorso.

Ocean Viking ancora senza un porto - ong chiede lo sbarco urgente di una Donna incinta : Nave Ocean Viking, che si trova in zona Sar a largo della Libia, ha chiesto di poter evacuare una donna incinta, al nono mese di gravidanza: "È una misura precauzionale - hanno spiegato dall'ong - per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo". Tra i naufraghi ci sono 17 minori non accompagnati e un bimbo che ha meno di un anno.Continua a leggere

Uragano Dorian : l’attore Tyler Perry porta aiuti alle Bahamas con il suo aereo personale e salva Donna incinta : La star di Hollywood Tyler Perry, regista e attore di successo, tra gli interpreti del film “Vice” sulla vita di Dick Cheney, con il suo aereo personale ha fatto due volte la spola tra Stati Uniti e isole Abaco per portare acqua, medicine, sacchi a pelo e altri prodotti di prima necessità alle Bahamas, devastate dall’Uragano Dorian. E sulla strada di ritorno, Perry ha anche imbarcato alcune persone, tra cui una donna incinta ...

Paura in spiaggia - Donna incinta all’ottavo mese morsa da una vipera a Piombino : I soccorsi si sono stati molto difficili a causa della posizione in cui si trovava la 38enne, una scogliera impervia raggiungibile solo tramite sentiero. La donna è stata trasportata via mare in un porticciolo, da qui in ambulanza in ospedale. Infine è stata trasferita in elicottero a Grosseto per le cure.Continua a leggere

Salento - soccorsa imbarcazione in avaria con a bordo 35 migranti. Tra loro una Donna incinta e 7 minori : L'arrivo a Santa Maria di Leuca dove la Croce rossa di Lecce ha provveduto all'accoglienza. Bloccati i due presunti scafisti

Aggredita dal compagno - Donna incinta incolpa uno sconosciuto : Maria Girardi La vittima da tempo soffriva a causa dei maltrattamenti fisici e psicologici, ma temeva di denunciare il compagno Aveva la paura disegnata sul volto. Così una donna incinta Aggredita dal compagno è stata descritta dai sanitari che le hanno prestato i primi soccorsi. Il barbarico episodio si è verificato a Foggia lo scorso 7 agosto. Con l'accusa di maltrattamenti, gli agenti della Squadra mobile del capoluogo dauno hanno ...

Napoli : respinto il ricorso presentato dalla Donna incinta multata sul bus : Federica, giovane donna napoletana di 28 anni al nono mese di gravidanza, stava passeggiando sui colli Aminei nella sua Napoli quando i dolori di un parto imminente hanno cominciato a farsi sentire. In preda alla confusione ed alle fitte, la ragazza ha visto passare l'autobus diretto proprio al vicino ospedale ed è salita per raggiungere il luogo che avrebbe potuto darle il conforto ed il giusto aiuto. Federica, in quel momento, non ha pensato ...

Milano : Donna incinta spaccia droga - arrestata dalla polizia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - spacciava cocaina e hashish nonostante fosse incinta. A Milano, in zona via Padova, la polizia ha arrestato una donna, al quinto mese di gravidanza, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività contro lo spaccio di droga, gli agenti hanno sorpreso la d

Ambulanza con Donna incinta si scontra con un'auto : lo schianto è tremendo : La berlina ha centrato sul lato destro il mezzo della Croce Verde che stava portando a sirene spiegate la partoriente verso...

La nave "Gregoretti" con 135 migranti a bordo è davanti al porto di Catania. Sbarca Donna incinta : L'imbarcazione della Guardia Costiera italiana è alla fonda davanti al porto di Catania in attesa di indicazioni precise da parte del ministero dell'Interno. Del Rio: "Intollerabile, il ministro Salvini fa propaganda come sempre sulla pelle delle persone"

Migranti - dalla motovedetta Gregoretti il primo sbarco : una Donna incinta e la sua famiglia : L'imbarcazione è a poche miglia dal porto di Catania in attesa di indicazioni dal Viminale. Salvini: "Nessuno sbarcherà"

I medici salvano il figlio! Londra - Donna incinta muore accoltellata : Una ragazza di 26 anni all’ottavo mese di gravidanza è stata accoltellata a morte in una casa di Croydon, nel sud di Londra. Ma i soccorritori arrivati tempestivamente sono riusciti a far nascere vivo il piccolo che aveva in grembo, che ora è ricoverato in condizioni definite critiche.\\La polizia ha tratto in arresto due uomini sospettati del delitto della giovane donna, Kelly Mary Fauvrelle. In un secondo momento è stato specificato che uno ...