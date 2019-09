Donna decide si sostituire il vecchio materasso della mamma ma poi scopre che dentro

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Una storia incredibile e sfortunatissima quella accaduta a Tel Aviv ad unache aveva deciso di buttare via ilper acquistarne uno nuovo. Dopo che lo ha buttato e ha mostrato allaquello nuovo, pensand di farle una graditissima sorpresa, la poverastava per svenire perché ha raccontato alla figlia cheilmateresso c’era una fortuna: tutti i risparmi accumulati per una vita. Le due donne si sono precipitate nei vari centri di raccolta e di smaltimento ma non sono riuscite a ritrovare il. La figlia ha commentato così: «La gente deve prendere tutto in proporzione e ringraziare Dio per il bene e il male». Lanon ha voluto, invece, commentare in alcun modo ciò che era accaduto ma certo non avrà preso l’accaduto con la stessa filosofiafiglia.

