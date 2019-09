Domani sarà venerdì e Vodafone Happy Friday con un regalo niente male

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 12 settembre 2019), 13 settembre 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clientigrazie al programma a premidisponibile da qualche anno. L'articolocon unproviene da TuttoAndroid.

Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, mercoledì 11 settembre, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà a Bruxelles per incontri pres… - JuventusFCWomen : ???? @ritaguari: 'Tomorrow there will be a lot of people at the game, and I hope this becomes the norm.' ????… - ScuderiaFerrari : Anche @Anto_Giovinazzi sarà presente in Piazza Duomo a Milano, manchi solo tu! Appuntamento domani dalle 17, vestit… -