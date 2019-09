Domani nel cielo splenderà la Luna del Raccolto | un plenilunio di venerdì 13 porta

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro Domani/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ancora da sciogliere il nodo Mef, dove sono in corsa Laura Castelli (viceministro uscente in odore di riconferma) e Stefano Buffagni, che oggi è stato avvistato in Transatlantico alla Camera a colloquio con i ‘suoi’. Gli altri candidati M5S al posto di sottosegretario per il dicastero di Via XX Settembre, guidato dal dem Roberto Gualtieri, sarebbero Alessio Villarosa, Giovanni Currò, Marco Pellegrini e ...

Governo : ressa nel M5S per sottosegretari - Conte vuole chiudere entro Domani/Adnkronos : Roma, 11 set. (Adnkronos) – “domani sarebbe buono riuscire a completare per poter partire e essere quanto prima attivi”. La richiesta del premier Giuseppe Conte da Bruxelles per chiudere sui sottosegretari già domani, nonostante l’impegno dei partiti a stringere, potrebbe non essere esaudita. Fonti di Governo fanno sapere che “non c’è conflittualità” ma che la definizione della squadra è ...

Conte vuole i sottosegretari Domani - ma possibile rinvio. Malumori nel M5s : Giuseppe Conte punta a chiudere domani la partita dei sottosegretari, ma la lista è ancora tutta da chiudere e quindi ci potrebbe essere un rinvio. Da questa mattina si susseguono riunioni e contatti per cercare di chiudere la lista del governo. Il premier vorrebbe portare le nomine in un Consiglio dei ministri da convocare per domani (indicativamente intorno alle 15) e da Bruxelles ha 'pungolato' le forze di governo. "domani - ha detto - ...

Conte 2 - su sottosegretari si punta a chiudere Domani. Malumori nel M5s : Sulla partita dei sottosegretari si punta a chiudere domani, in attesa della convocazione ufficiale di un Consiglio dei Ministri ad hoc per chiudere la partita. Fonti parlamentari del Partito Democratico parlano di contatti continui e incontri informali per completare le caselle, aggiungendo che i nodi - al momento - sarebbero interni alla controparte di governo. Nessuno scontro, pero': fonti di Palazzo Chigi definiscono "ottimo" il clima nella ...

Governo - Conte : lista sottosegretari entro Domani. Ma nel M5S è guerra : «Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha...

Italia Under 21 - Domani l’esordio nelle qualificazioni contro il Lussemburgo : le probabili formazioni : domani l’Italia Under 21 comincia il suo cammino con le qualificazioni agli Europei del 2021. Nuovo corso per gli azzurrini (dopo il fallimentare torneo estivo con Di Biagio alla guida) il cui ct è Nicolato. E’ il Lussemburgo la prima avversaria e saranno almeno due le novità rispetto alla vittoriosa sfida contro la Moldavia in amichevole. Il ct Paolo Nicolato infatti ha anticipato alla vigilia che in porta Plizzari sarà ...

Enel : Domani a Udine tappa per l’Energia Tour : Udine, 9 set. (AdnKronos) – Approda domani a Udine l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il Tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 22 novembre a Cassino. La tappa di Udine sarà inaugurata domani, martedì 10 settembre, in Piazza I Maggio con il taglio del nastro ...

Ordigno bellico nel Salernitano - Domani evacuate 36mila persone : In programma domani 8 settembre 2019 le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta nel comune di Battipaglia (Salerno), in un terreno agricolo. Le operazioni saranno condotte dagli Artificieri dell’Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta: avranno inizio quando sarà completata l’evacuazione della popolazione e si protrarranno per 8/12 ore. L’evacuazione riguarderà ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : Pagni eliminato ai quarti nel compound - Domani tocca a Nespoli nel ricurvo : Sergio Pagni viene eliminato ai quarti di finale delle finali di Coppa del Mondo di Mosca, domani le finali del ricurvo: alle 16,15 tocca a Mauro Nespoli Finisce ai quarti l’avventura alle Finali di World Cup di Sergio Pagni. Nel compound l’azzurro, vincitore della competizione nel 2009 e nel 2010, perde la sfida d’esordio contro il colombiano Daniel Munoz 143-141. Lo specialista della Nazionale inizia meglio portandosi sul 29-28 dopo la ...

Mondiali Basket 2019 – Domani l’Italia sfida la Serbia : in palio il primato nel girone D : Nazionale A, FIBA World Cup 2019: Italia-Serbia Domani alle 13.30 italiane (Sky Sport Uno e Arena). In palio il primato nel girone D. Giovedì il trasferimento a Wuhan per giocare la seconda fase E’ una vigilia serena. Il match contro la Serbia (Domani, ore 13.30 in diretta su Sky Sport) è decisivo per la classifica del girone D ma è anche un test, l’ennesimo, per una Nazionale che non è arrivata al meglio al mondiale ma che nelle prime due ...