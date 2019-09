Diamanti | ' Vorrei giocare per Mihajlovic | è un grande e merita il rispetto di tutti'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo la stagione trionfale vissuta la passata stagione nelle fila del Livorno in Serie B,ha lasciato l'Italia per intraprendere una nuova avventura in Australia, esattamente nelle fila del Western United. Il mancino di Prato ha parlato della sfida imminente di domenica tra Brescia e Bologna, squadre in cui ha militato e in cui ha lasciato un ottimo ricordo. Il pensiero di Alessandroè andato soprattutto al tecnico dei felsinei, quel Sinisache sta combattendo con forza e coraggio contro la leucemia.nonostante i 36 anni vuole continuare aAlessandroè nato a Prato il 2 maggio del 1983 ed è conosciuto nel mondo del calcio per il suo mancino vellutato, che gli ha permesso anche di collezionare 17 presenze con la maglia della Nazionale, con all'attivo un secondo posto nell'Europeo del 2012. Il mancino toscano ha alle spalle una ...

melissadoukas : RT @naborlaroche: “vorrei fotografarti con le palpebre, rinascere ed innamorarmi mentre tu mi guardi piangere. combattere per meritarti, ab… - Noovyis : (Diamanti: “Vorrei giocare per il Bologna di Mihajlovic. Balotelli dovrà fare la differenza per il Brescia”) Playh… - BombeDiVlad : Diamanti: “Vorrei giocare nel Bologna di Mihajlovic” -