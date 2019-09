Demi Moore confessa di essere stata violentata a 15 anni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Alessandro Zoppo Nell’autobiografia dell’attrice, emergono dettagli drammatici del suo passato, come la violenza subita da adolescente e gli abusi di Vicodin dopo un abortoha deciso di raccontare la sua esperienza di abusi e violenze subite. L’attrice, che ha spesso ammesso dipendenze e rehab del suo passato, ha voluto rivivere il capitolo più doloroso della sua vita nel libro Inside Out, l’autobiografia che arriverà nelle librerie statunitensi il prossimo 24 settembre 2019. In un’anticipazione affidata al New York Times, una delle star di Hollywood più celebri degliNovantadivittima di stupro all’età di 15. “La vita da attrice – racconta al Times – è emozionante, eppure mi sento molto vulnerabile. Non è come interpretare un personaggio in un film. Non c’è qualcun altro che interpreta me”. L’attrice, 56, ricorda terrorizzata ...

