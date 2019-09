De Magistris | «Lo spogliatoio è l’unica area di cui non si è occupata il Comune»

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2019) La polemica sugli spogliatoi dello stadio San Paolo ormai sta facendo il giro del mondo. È intervenuto anche il sindaco Luigi de: «Secondo me si sta montando troppo un caso e potrei fare anche io un po’ di polemica, loè l’unico segmento di cui non si è occupato ildi Napoli». Dericorda che Dericorda che hanno ricevuto, come, «i complimenti di tutti a livello internazionale, compreso dalla Società Calcio Napoli» per la ristrutturazione dello stadio. Per gli spogliatoi «c’era un accordo, se non ricordo male, tra l’Agenzia per le Universiadi, la Regione Campania e la Società Calcio Napoli». Infine, se il commissario Basile, «ha detto che losarà in condizioni più che accettabili se non ottime per sabato, diamo per buone le sue dichiarazioni. Probabilmente è stato un caso un po’ ...

