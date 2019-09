Daniel Johnston è morto Infarto lo ha stroncato a 58 anni | il ricordo di Jon Ronson

ADDIO A Daniel JOHNSTON/ "Il matto" che trovò salvezza nella musica : Nonostante i problemi mentali, DANIEL JOHNSTON è stato in grado di scrivere piccoli capolavori di musica pop definendo un genere

È morto Daniel Johnston - artista mostruosamente bravo - poetico - di quella poesia folle di chi è appunto poeta e folle al tempo stesso : Chi se ne frega della retorica. Oggi avrei voluto scrivere uno dei miei pezzi lunghissimi e massimalisti, in cui partivo parlando di un qualche mio ricordo adolescenziale, non perché io sia un egoriferito come immagino un lettore distratto sia portato a pensare, ma perché sto provando a spostare la mia poetica da un'altra parte, dove si parla di età, di invecchiamento, di generazioni a confronto. Ecco, oggi avrei voluto scrivere uno dei miei ...