Da mungitori a titolari d' azienda | la storia di Prem e Tarsem Singh | affogati nel liquame

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lavinia Greci L'di Arena Po, nel Pavese, era a conduzione familiare: i due fratelli (cone le loro famiglie) gestivano uno dei più importanti allevamenti bovini della regione Lavoravano in uno dei più importanti allevamenti bovini del Pavese e ne erano diventati, negli ultimi anni, i. Mahanno perso la vita in un incidente sul lavoro, annegando nella vasca di liquami della loro, insieme ad altri due dipendenti, ad Arena Po, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di oggi, appena dopo l'ora di pranzo. I due fratelli, deceduti a meno di 50 anni, nella località lombarda gestivano una delle stalle più importanti della zona: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, già nel 2016 lavoravano su 500 capi (di cui 230 mucche lattifere), diversi vitellini e campi da foraggio per l'approvvigionamento. L', molto grande, aveva anche ...

