Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) La designazione di Paolo Gentiloni è stata una buona notizia pered: il suo profilo ed esperienza mettono il Belpaese in sintonia con il Vecchio Continente e l’Unione nella condizione di avere un buon commissario.La scelta della neo Presidente Ursula Von der Leyen di assegnare all’ex premier il portafoglio degli affari economici, è inoltre un secondo elemento di vantaggio per l’e permette di fare un primo bilancio complessivo di questa fase non senza però ricordare la più importante delle regole d’ingaggio: chi è chiamato a svolgere ruoli e incarichi a Bruxelles lo deve fare, giustamente, nell’interesse dell’e dei suoi cittadini tutti. Intelligenza e modalità con cui ciò si realizzerà potrà essere un’occasione positiva anche per i singoli Stati a cui ...

SilviaCantoia : RT @HuffPostItalia: Cosa incassa l'Italia e cosa manca all'Europa - HuffPostItalia : Cosa incassa l'Italia e cosa manca all'Europa - RossanoRazzauti : @PopolareG @BrunoVespa cosa si inyende per evasori? chi incassa, paga bollette spesa,benzina,ass etc e non gli r… -