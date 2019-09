Conforta il fratellino malato di leucemia | la foto che commuove

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) È una scatto che spacca il cuore: la malattia è sempre dolorosa, ma se viene colpito un bambino è difficile farsene una ragione. Beckett Burge è un bambinodie quella al suo fianco nellaè la sua sorellina di 5 anni, che pur non capendo esattamente cosa sta succedendo al fratello e con grande affetto gli poggia una mano sulla spalla in segno di conforto. One thing they don’t tell you about childhood cancer is that it affects the entire family. You always hear about the… Posted by Beckett Strong on Tuesday, September 3, 2019 La struggente immagine è stata fatta dalla madre dei due bambini, la quale ha scelto anche di condividerlo su Facebook, con un post che spiega cosa sta succedendo nella loro famiglia che vive a Princeton, in Texas, e sta affrontando un dolore immenso dopo che al piccolo è stata diagnosticata unalinfoblastica acuta, una ...

