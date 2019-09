Come sarebbe una Brexit senza accordo

Come sarebbero le fascette dei libri se dicessero la verità : "La nostra imitazione sfigata di quell’altro libro che è andato fortissimo", "Si abbina bene a ogni tazza", eccetera

Makkox sapeva già Come sarebbe finita la crisi : In esclusiva sull'Espresso ogni settimana la striscia su politica e attualità dalla matita di Marco d'Ambrosio Quando hanno dovuto spiegare a Danilo Toninelli che il governo era finito" Dopo la moto d'acqua il figlio di Salvini ci ha preso la mano..." Quella volta in cui Makkox ha dovuto parlare di Bibbiano" "Ma non sono razzista eh, sono solo arrabbiato": la satira di Makkox" Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi"

La minaccia di Johnson : "Legge contro la Brexit no deal sarebbe Come voto di sfiducia". Voci di elezioni anticipate in Gran Bretagna : Boris Johnson è nella bufera, ma non arretra di un passo. A pochi giorni dalla richiesta di sospensione del Parlamento dal 9 settembre al 14 ottobre lancia una nuova sfida. All’opposizione ma anche all’ala ribelle del suo partito. Il sostegno, da parte dei Comuni, a una legge che impedisca la Brexit il 31 ottobre anche senza accordo verrebbe vista dal governo - è il messaggio del premier - come un voto di sfiducia. ...

Cattaneo (SKY) : “Sarebbe meglio se avessimo le immagini del Var Come in Premier” : Nessuna polemica , ma tanti episodi e tante discussioni a Sky nel post partita tra Fiorentina e Napoli. Il rigore concesso a Mertens troppo generoso, mentre forse ce ne era uno nel finale su Ryberi. “Sarebbe più facile se anche noi potessimo a questo punto vedere tutte le telecamere e poter commentare quindi su questo come avviene in Premier”, ha detto il conduttore Sky, Marco Cattaneo dopo l’intervento del ds della Fiorentina, ...

Beppe Grillo : “Conte ci ha restituito la dignità persa. Scambiarlo Come una figurina sarebbe una disgrazia” : “Sembra che nessuno voglia perdonare a Conte la sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero. Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia. Ora ha pure un valore aggiunto; l’esperienza di avere ...

Nadia Toffa - l'autore Parenti : 'Lei sapeva Come sarebbe andata - malattia spietata' : La notizia della morte di Nadia Toffa, conduttrice e giornalista de Le Iene, ha lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi fan che la seguivano nel programma di Italia 1 ma anche a tutti coloro che avevano conosciuto Nadia dopo il terribile annuncio della malattia, avvenuto in diretta televisiva. Una morte di quelle che tolgono il fiato, perché la mattia ha portato via Nadia nel giro di un anno e mezzo. A distanza di qualche giorno dalla dipartita ...

Non lo vedremo mai - ma ecco Come sarebbe dovuto essere Xiaomi CC9 rosso : Lo smartphone Xiaomi CC9 è disponibile nei colori blu, nero e bianco, ma un leak ha rivelato che ci sarebbe stata una quarta variante di colore rosso che il colosso cinese ha deciso di ritirare. La foto di questa variante di colore è stata condivisa su Twitter da Sudhanshu Ambhore anche se non è particolarmente nitida, tuttavia non sappiamo perché Xiaomi abbia deciso di abbandonarla. L'articolo Non lo vedremo mai, ma ecco come sarebbe dovuto ...

Alba Parietti risponde ai commenti al veleno sulle sue labbra : "Sarebbe un incubo svegliarmi Come te" - : Francesca Galici Da diversi anni Alba Parietti viene fortemente criticata per le sue labbra, che lei ama anche se tornando indietro non se le rifarebbe. Sui social sono tanti quelli che la attaccano per questo, ai quali lei risponde sempre per le rime Alba Parietti è da sempre una delle più apprezzate donne della televisione italiana. Conduttrice e showgirl di talento, la scorsa stagione ha ricoperto con successo il ruolo di ...

Tav - Salvini : “Si farà - Come è giusto. Adesso sbloccare i cantieri fermi”. Capogruppo M5s Piemonte : “#Tuttiacasa sarebbe per voi” : “Il Tav si farà, come è giusto”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, esulta dopo la diretta Facebook in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che il governo non si opporrà all’opera perché “non farla costerebbe più che proseguire”. “La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, Adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri ...

Come sarebbe la vostra faccia in un ritratto di un pittore rinascimentale? Eccola! : Vi siete mai chiesti Come vi avrebbe ritratto un pittore rinascimentale o barocco? Se siete curiosi provate AI Portrait AR, un generatore di ritratti che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per decostruire i vostri selfie e ricostruirli sotto forma di ritratti rinascimentali e barocchi. È un modo divertente per vedere Come vi avrebbero dipinto se aveste vissuto in un’altra epoca. È stato creato dai ricercatori del MIT-IBM Watson AI ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni dopo si pensa alle colonie galattiche : Come sarebbe vivere su Titano ed Encelado - lune di Saturno : Oggi tutto il mondo festeggia la celebre Missione Apollo 11, l’impresa che portò il primo uomo a calpestare il suolo lunare. Da quello storico 20 luglio del 1969, la corsa alla luna è più accesa che mai e la NASA punta a tornarci entro il 2024 con il programma Artemis e questa volta con l’intento di stabilire una presenza permanente che possa poi favorire il viaggio spaziale verso Marte. Il nostro unico satellite naturale è il primo mondo ...