Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ladiha visto tanti stravolgimenti di fronte, anche grazie all'introduzione del processore Snapdragon 855+, che ha contribuito in maniera decisiva a cambiare le carte in tavola. La sorpresa vera è stato il secondo posto che è riuscito ad agguantare l'ASUS ZenFone 6, dall'alto dei suoi 376671 punti, preceduto solo dal ROG Phone 2, a quota 396813 punti. Terzo il OnePlus 7 Pro (372534) e dallo Xiaomi Mi 9 (371108). Quinto il Redmi K20 Pro (370398), seguito dal OnePlus 7 (370111) e dal Samsung Galaxy Note 10 Plus SDM855 (369362). Ottavo, nono e decimo lo Xiaomi Mi 9T Pro (364735), il Mi BlackShark 2 (362652) ed il Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G 9825 (348840). Precisiamo che ladi, esattamente come avvenuto per tutti i mesi precedenti, prende in considerazione soltanto i dispositivi su cui sono stati condotti almeno mille ...

OptiMagazine : Classifica #AnTuTu di agosto 2019: gli smartphone che hanno sbaragliato - ItaliaStartUp_ : Gli smartphone più potenti ad ora? Ecco la classifica AnTuTu di agosto, dominata da ASUS - - Gizblogit : La top 10 #AnTuTu è conquistata da ROG Phone 2 | Agosto 2019 -