Cento anni dalla presa di Fiume | il neo irredentismo fa litigare Italia e Croazia

Evasione a Poggioreale : è la prima in Cento anni : È scappato usando lenzuola legate. La questura: «Pericoloso, chi lo vede ci avvisi». Metodo classico. Per fuggire dal carcere napoletano di Poggioreale si è calato con un lenzuolo di quattro metri dal muro di cinta. L'evaso è Robert Lisowsky, un «pericoloso» omicida polacco ritenuto responsabile della morte di Iuri Busuiok, muratore ucraino 36enne, il cui cadavere venne trovato la sera del 1 dicembre 2018 in via Mario Pagano con ...

Bugatti Cento dieci - omaggio agli anni Novanta : Poche case automobilistiche possono vantare la storia trav agli ata, ma affascinante, della Bugatti . Fondata dall'omonimo Ettore - milanese di nascita ma emigrato in Francia - nel 1909 a Molsheim, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha prodotto le auto più veloci ed esclusive del mondo, ma al termine del conflitto è entrata in una crisi irreversibile culminata con la chiusura del 1963. Nel 1987, poi, la Bugatti è ...

La sterlina ha perso il 4 per Cento del suo valore in un mese e ha raggiunto i minimi da due anni nei confronti del dollaro : La sterlina britannica ha perso il 4 per cento del suo valore in un mese, e più del 2,5 per cento soltanto nell’ultima settimana, raggiungendo il valore più basso dal gennaio 2017 nei confronti del dollaro. Al momento una sterlina