Caso moto d'acqua della polizia : avviato procedimento contro il poliziotto che fece salire il figlio di Salvini : Secondo quanto riportato dall'Huffington Post, il questore di Livorno avrebbe convocato il poliziotto che il 30 luglio permise al figlio sedicenne di Matteo Salvini di farsi un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima. All'agente sarebbe stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ma non dovrebbe rischiare nulla. Non è stata proposta ancora alcuna sanzione e in ogni Caso l'agente potrà fare ricorso. ...

La procura di Ravenna ha aperto un’indagine sul Caso del figlio di Matteo Salvini sulla moto d’acqua della Polizia - dice Repubblica : Repubblica scrive che la procura di Ravenna ha aperto un’indagine contro ignoti sull’episodio avvenuto lo scorso 30 luglio a Milano Marittima, quando il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini fu portato a fare un giro su una moto d’acqua della

Capo polizia Gabrielli : Figlio Salvini su moto Caso amplificato : Franco Gabrielli commenta la vicenda del Figlio del ministro a bordo del mezzo delle forze dell'ordine e la querelle con il giornalista di Repubblica: "Appurare se c'è stata limitazione del diritto di cronaca". Il Capo della polizia di Stato Franco Gabrielli etichetta come "amplificata" la vicenda del Figlio di Matteo Salvini a bordo di una moto d'acqua delle forze dell’ordine a Milano Marittima.\\ Ciò detto, il numero uno dei ...

Caso Salvini e moto d’acqua - Gabrielli : “Vicenda amplificata. Verifiche su limitazioni a diritto di cronaca sotto profilo penale e disciplinare” : “La vicenda dell’acqua-scooter onestamente mi sembra un pò amplificata, vi potrei portare decine di immagini di nostri mezzi che vengono utilizzati anche da ragazzini. In questa vicenda c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della ...

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il Caso del figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia diventa un Caso. Il Pd : imbarazzante Lui si scusa : «Errore da papà» : Il Pd: Salvini imbarazzante. Lui si scusa: errore da papà. Verifiche della Questura. Di Maio: non paghino gli agenti

Il figlio di Salvini su una moto d'acqua della polizia diventa un Caso politico : Il video rimbalza virtualmente dalla homepage di Repubblica.it all'Aula della Camera e il giro al mare in moto d'acqua del figlio di Matteo Salvini diventa un caso politico. Sì, perché il mezzo è uno di quelli con la livrea della polizia e, ancorché come passeggero, la presenza di un civile solleva interrogativi posti con fermezza a Montecitorio dal deputato Pd Emanuele Fiano, sulla scorta delle immagini che arrivano da Milano ...

Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia : scoppia il Caso : Repubblica monta il caso contro il vicepremier in vacanza col figlio. Il Pd parte alla carica "Questo è inaccettabile". Matteo Salvini sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Milano Marittima con il figlio. Il ministro - si sa - è "perseguitato" da giornalisti e paparazzi ovunque vada. Così, questo pomeriggio, è stato pizzicato in spiaggia con il ragazzino. Fra giochi, bagni e selfie con i suoi sostenitori, il comportamento del ...