Caso Epstein | spuntano le foto della domestica con il principe Andrea

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Mariangela Garofano Nuovetrovate sul profilo Facebookdi Jeffreya rafforzare i legami deld'Inghilterra con il magnate pedofilo Ilfinisce ancora sotto i riflettori per i suoi legami con il magnate arrestato per pedofilia Jeffrey. Nuovegrafie riportate da Forbes, rafforzerebbero l’accusa di una sua amicizia con il magnate morto suicida in carcere il 10 agosto. Si tratta di alcunerisalenti al 2010 trovate sul profilo Facebookexdi. Negli scatti, la signora Jun-Lyn Fontanilla è ritratta con ile con la moglie Sarah Ferguson, oltre che con l’attrice Hilary Swank e l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Illo stesso anno è statografato uscire dalla casa newyorkese diin compagnia di una giovane donna, ma ha sempre negato di ...

manufra8 : @indipendente071 @roberto_marsura Mi sa che F.B.I indaga una pista del caso epstein. Speriamo che non ci siano . - mattino5 : A #Mattino5 tutti gli scandali inglesi: uno su tutti il caso di Andrea di York coinvolto nel caso Epstein - QuaglioSandro : RT @sandronessuno: Il caso Epstein: il mattone che farà crollare la piramide pedosatanista! -