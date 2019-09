Capri | furto milionario | rubati gioielli per 2 milioni di euro su uno yacht di lusso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Un colpo da vero Arsenio Lupin quello messo a segno qualche giorno fa a bordo di un super-dial largo di: sono stati infattiper un valore di oltre duedi. I preziosi sono spariti mentre erano in corso gli sfarzosi festeggiamenti per il matrimonio di due star del cinema cinese, Jacky Heung e Bea Hayden, celebrità di Taiwan. La vittima è una top model molto famosa in Cina migliore amica della sposa, cinese ma con passaporto statunitense. La donna ha sporto denuncia pero smarrimento diai carabinieri della stazione die, con l’aiuto di un interprete dell’isola, ha ricostruito quanto accaduto. Atterrata a Capodichino con un aereo privato lunedì sera, era stata trasferita adagli organizzatori dell’evento con un water taxi nella sua destinazione di, il super, “Saluzi” lungo circa ...

