Calciomercato | spesi oltre 4 miliardi | Inghilterra e Spagna superano il miliardo | Italia

Calciomercato - in Italia spesi 1 - 5 miliardi : l’Inter regina - il Genoa il club più virtuoso : L’ultima finestra di Calciomercato è stata veramente emozionante con le big del campionato che hanno speso tanto per rinforzare le rose. L’Inter è la regina con 212 milioni investiti, davanti alla Juventus che è per quella che ha ha speso (1,272 miliardi di euro) e incassato (787 milioni) di più negli ultimi dieci anni. La società più virtuosa è il Genoa con un saldo attivo di 193 milioni di euro, è lo studio emerso dal Cies, ...

Calciomercato - in Europa già spesi oltre 3 miliardi : Calciomercato spese 2019 – Il Calciomercato è entrato nel vivo, e le spese dei club si fanno sempre più ingenti. Come riporta “Il Corriere della Sera”, in Europa è stata superata quota 3 miliardi, e la cifra è destinata a salire considerando altri affari già prossimi alla chiusura. Guardando alla partenza sprint, e soprattutto al […] L'articolo Calciomercato, in Europa già spesi oltre 3 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza ...