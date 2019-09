Caccia dell’Aeronautica Militare intercetta sui cieli di Venezia ultraleggero tedesco

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) UnF-2000 Eurofighter dell’Aeronautica, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo questa mattina dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, perre undecollato dall’Austria e diretto in Italia senza essere in possesso del previsto piano di volo, documento che ogni velivolo proveniente da uno Stato estero e diretto nello spazio aereo nazionale è obbligato ad avere. Giunto nell’area interessata, ilF-2000 Eurofighter ha identificato il velivolo civile a sud di Bibione, in provincia di, e lo ha scortato fino all’Aviosuperficie del Litorale di Caorle (VE), dove di fatto l’era diretto. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri competenti di zona per i previsti controlli di sicurezza. Il pilota civile, oltre a non aver notificato ...

