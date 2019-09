Bologna | dal 19 al 22 settembre torna InsolvenzFest Al centro dei dialoghi l’effetto del

Brescia-Bologna - Toni : dalla salvezza del 2002 allo show di Mazzone negli spogliatoi fino a Balotelli : Il 5 maggio del 2002, oltre che restare scolpito nella mente dei tifosi di Inter e Lazio per diversi motivi, è una data importantissima anche per i tifosi del Brescia. Le Rondinelle conquistavano infatti la salvezza nella gara contro il Bologna. Gara che si ripresenterà in Serie A domenica prossima. Uno dei protagonisti di quella salvezza fu Luca Toni, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”. «Come dimenticare quel ...

Bologna solidale : Alan - il ragazzo autistico che vola sui pedali ora ha una bici : In tanti hanno risposto all'appello della mamma, rilanciato da Repubblica e Salvaciclisti, per coronare un sogno del 16enne. Il regalo è arrivato dalla fondazione Sportfund: una mountain bike nuova rosso fiammante

Bologna - Mihajlovic torna in ospedale : il comunicato dei medici però induce all’ottimismo : L’ospedale Sant’Orsola di Bologna ha diramato un comunicato su Mihajlovic, sottolineando come il serbo sia in condizioni molto buone Sinisa Mihajlovic è tornato oggi presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure contro la leucemia, diagnosticatagli ormai qualche settimana fa. Massimo Paolone/LaPresse L’allenatore serbo ha concluso la prima parte di chemioterapia durata 40 ...

Bologna - tragico incidente stradale a Medicina : muore una bimba di 4 anni : Per Aurora, la piccola bambina di soli 4 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale nella serata del primo settembre scorso, non c'è stato nulla da fare. Il sinistro si è verificato a Medicina, nel bolognese: la piccola si trovava in auto con sua madre, che ha 32 anni, e con sua sorella, una 14enne. Le due donne sono rimaste gravemente ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le condizioni della piccola sono apparse da subito ...

Brescia - dal 15 settembre si torna al Rigamonti : via libera per la gara contro il Bologna : Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il ...

Bologna-SPAL probabili formazioni : Palacio e Orsolini dal 1' - Petagna con Floccari : BOLOGNA SPAL probabili formazioni- Tutto pronto per la 2^ giornata di campionato. 2° turno al via con la sfida tra Bologna e SPAL. Padroni di casa con Mihajlovic in panchina. Il “guerriero” serbo guiderà i rossoblù in prima persona dopo aver terminato la prima fase di cure. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. […] L'articolo Bologna-SPAL probabili formazioni: Palacio e Orsolini dal 1′, Petagna con Floccari proviene da ...

Bologna. Lavori in corso in città : i principali cantieri stradali in programma da lunedì 2 settembre : Ecco i principali Lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 2 settembre. In caso di maltempo

Il derby emiliano è del Bologna : il Dall’Ara abbraccia Mihajlovic : Il Bologna vince il derby emiliano con la Spal all’ultimo respiro. Sinisa Mihajlovic totalizza otto vittorie di fila in casa,

Soriano fa esplodere il Dall’Ara - prima vittoria del Bologna di Mihajlovic : Spal beffata in pieno recupero [FOTO] : E’ andato in scena il primo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Spal che non hanno dato vita ad una partita spettacolare ma comunque di grande intensità. L’uomo del match è stato sicuramente il portiere Berisha, l’estremo difensore della Spal è stato protagonista di veri e propri miracoli che hanno salvato gli ospiti fino al 94′ poi la rete di Soriano che ha ...

Bologna-Spa – Emozioni incredibili al Dall’Ara : accoglienza da brividi per Mihajlovic : Ingresso al Dall’Ara ricco di Emozioni per Mihajlovic: accoglienza da brividi per il tecnico del Bologna Con Mihajlovic è impossibile trattenere le Emozioni: l’allenatore serbo, come promesso, è tornato in panchina oggi per guidare il suo Bologna nel derby contro la Spal, valido per il secondo turno di Serie A. Mihajlovic, che già domenica scorsa ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona, è stato dimesso due giorni ...

Bologna-SPAL probabili formazioni : Palacio e Orsolini dal 1' - Petagna con Floccari : BOLOGNA SPAL probabili formazioni- Tutto pronto per la 2^ giornata di campionato. 2° turno al via con la sfida tra Bologna e SPAL. Padroni di casa con Mihajlovic in panchina. Il “guerriero” serbo guiderà i rossoblù in prima persona dopo aver terminato la prima fase di cure. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. […] L'articolo Bologna-SPAL probabili formazioni: Palacio e Orsolini dal 1′, Petagna con Floccari proviene da ...

Bologna - ucciso un giovane dopo la lite col vicino : fermato 58enne - salvato dal linciaggio : È successo in via Frati, fermato un 58enne vicino di casa della vittima. L'accoltellamento al culmine di un litigio per futili motivi. Il presunto assassino sarebbe stato aggredito a bastonate dai parenti del 28enne e salvato dalla loro furia proprio dall'arrivo della polizia.Continua a leggere

Malattia Mihajlovic - l’allenatore del Bologna dimesso dall’ospedale : tutti i dettagli : Malattia Mihajlovic – Il Bologna è reduce dal pareggio sul campo del Verona, partita dai due volti per i rossoblu che non sono riusciti ad ottenere i tre punti all’esordio, a sorprendere è stata la presenza in panchina dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, adesso sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’allenatore. Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola al termine del primo ...

Bologna sarà plastic free : vie la plastica dalle scuole e dagli uffici comunali : L'amministrazione comunale ha lanciato una campagna per ridurre il consumo di plastica nelle scuole e negli uffici pubblici, favorendo l'utilizzo di oggetti compostabili e abbattendo anche la produzione di rifiuti.Continua a leggere