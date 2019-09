Bimba tolta alla mamma | La fai prostituire Ma il fatto non sussiste

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Luca Sablone La psicologa aveva insistito per allontanare la piccola dmadre; nessuno ha però confermato di aver avuto rapporti sessuali con la ragazzina "Faitua figlia". Era questa l'accusa rivolta a una madre con gravi difficoltà economiche che effettivamente si prostituiva in cambio di beni di prima necessità, senza però coinvolgere anche la sua. I giudici di Potenza hanno infatti sentenziato che "ilnon". Antonio Tisci, l'avvocato difensore della, ha ricordato che "la minorenne, quando è stata ascoltata dagli inquirenti in assenza di incidente probatorio, ha perentoriamente negato la teoria accusatoria per la quale la madre aveva cercato, non riuscendovi per cause indipendenti dsua volontà, di avviarlaprostituzione". E di fronte al diniego da parte della piccola, la psicologa ha sostenuto si trattasse di "mutismo ...

