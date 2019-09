Bimba di 2 anni uccide la madre chiudendole il collo nel finestrino

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Una bambina di 2chiude accidentalmente ildellanelautomatico dell'auto. La giovane donna muore dopo 8 giorni di agonia Un giovaneè morta per dcerebrali dopo che la sua bambina di duele ha chiuso accidentalmente ilneldell'auto. Una tragica fatalità. Si, perché non c'è altro modo di definire le circostanze drammatiche, e a tratti paradossali, in cui Yulia Sharkom, una mamma di 21, ha perso la vita proprio durante il giorno del suo compleanno. La triste vicenda, raccontata attraverso le pagine di The Sun, si è consumata a Staroe Selo, in Bielorussia. I fatti risalgono al 31 agosto scorso ma l'agonia della vittima si è protratta per più di una settimana dall'incidente. Stando a quanto si apprende dal tabloid inglese, la ragazza si sarebbe sporta con la testa dalall'interno ...

matteosalvinimi : A Reggio Emilia UNDICI assistenti sociali distraggono una mamma e le portano via la bimba di 2 anni. Che orrore, ch… - LegaSalvini : #Salvini: A Reggio Emilia UNDICI assistenti sociali distraggono una mamma e le portano via la bimba di 2 anni. Che… - matteosalvinimi : Questi sono i colti, democratici, intelligenti: prendersela con una bimba di 6 anni... Non lo odio, mi fa solo pen… -