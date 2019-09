Bibbiano | altre testimonianze | ' Mia figlia portata via di peso'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) "Hanno bussato con veemenza alla nostra porta di casa", così inizia il terribile racconto di una famiglia alla quale i servizi sociali di, hanno portato via la figlioletta. Una testimonianza davvero forte quella di un padre ed una madre a cui la rete dei servizi sociali della Val D'Enza in provincia di Reggio Emilia, ha strappato via lacon le pratiche ed i metodi purtroppo oramai noti. La coppia di coniugi è stata ospite della trasmissione condotta dal giornalista Mario Giordano "Fuori dal Coro". Ieri sera nella puntata andata in onda sul canale Mediaset Rete 4, i coniugi hanno raccontato la terribile vicenda che li ha riguardati da vicino. I due parlano addirittura di un prelievo forzoso della piccola, con un 'autentico raid'. ...

