Bianca Guaccero nella bufera per una gag sull' allergia ai gamberetti

Scoppia la bufera dopo lo spot di Bianca Guaccero di Detto Fatto : Fan furiosi contro Bianca Guaccero dopo lo spot di Detto Fatto: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in camerino per ...

Bianca Guaccero bufera dopo lo spot di Detto Fatto : Bianca Guaccero è nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: «È vergognoso». Lei si scusa. La conduttrice che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina “Instagram” di Detto Fatto. Nello spot Bianca Guaccero è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video che fa parte di una serie di spot per lanciare la nuova edizione della trasmissione Bianca è in ...

Bufera su Bianca Guaccero dopo lo sketch sulle allergie : La conduttrice di 'Detto Fatto' finisce nel mirino dei social per uno spot sui gamberetti condiviso su Instagram

Bianca Guaccero - polemiche per il nuovo spot di “Detto Fatto” : “È vergognoso”. Lei costretta a scusarsi : Sta suscitando molte polemiche il nuovo spot pubblicitario di Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Bianca Guaccero che tornerà in onda da lunedì 16 settembre. Il video incriminato fa parte di una serie di clip collegate tra loro e mostra la conduttrice nel suo camerino, intenta a prepararsi per il debutto: ad un certo punto entra nella stanza il comico Giampaolo Gambi che, offeso per uno scherzo ricevuto in uno spot ...

Detto Fatto con Bianca Guaccero : Emanuela Folliero svela un retroscena : Detto Fatto anticipazioni: Emanuela Folliero fa una confessione inaspettata Per i fans di Detto Fatto il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì prossimo, a partire dalla 14,45 su Rai2, Bianca Guaccero tornerà al timone del programma di tutorial con una squadra tutta nuova e conferme importanti. Tra le novità della nuova stagione di Detto Fatto ci sarà una rubrica sui sentimenti a cura di Emanuela Folliero. La conduttrice Mediaset ha terminato ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero finge di svenire per un gamberetto : si scatena l'odio sui social : Polemica su Bianca Guaccero. Tutta colpa dell'ultimo spot per promuovere Detto Fatto, il programma che conduce su Rai 2. Nello sketch si vede la conduttrice insieme al comico Giampaolo Gambi, il quale per rispondere a un'offesa ricevuta in uno spot precedente le tira un colpo basso: le offre un piat

“La gente ci muore!”. Bianca Guaccero nella bufera : tutta colpa dell’ultimo spot. E arrivano le scuse della presentatrice : Povera Bianca Guaccero, il suo programma non è ancora decollato e già è finita nell’occhio del ciclone. La bellissima conduttrice infatti è finita nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: “È vergognoso”. Lei si scusa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2 – che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina Instagram di Detto Fatto. Ma cosa è successo? Nello ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero confessa : “Ho ancora più paura” : Bianca Guaccero rivela qual è la sua paura prima di Detto Fatto Poco meno di una settimana d’attesa per rivedere in tv Detto Fatto. Il programma di Rai2 tornerà in onda lunedì prossimo 16 settembre con un orario diverso, Bianca Guaccero accoglierà i telespettatori alle 14.45 per far compagnia al pubblico fino alle 17. Riconfermata per il secondo anno di seguito al timone di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha ammesso sulle pagine di Nuovo ...

Bianca Guaccero - ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola : le indiscrezioni : Bianca Guaccero ha ritrovato l’amore? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice si sarebbe riavvicinata a Nicola Ventola. Il calciatore e la showgirl hanno vissuto un’intensa love story durata dal 1996 al 2001. Dopo cinque anni la relazione, che sembrava destinata a portare alle nozze, si è conclusa. In seguito la Guaccero è stata single per un lungo periodo sino all’incontro, nel 2013, con Dario Acocella, che è diventato ...

“Bianca Guaccero e Nicola Ventola insieme in Puglia - la foto che testimonierebbe il riavvicinamento” : A lanciare l'indiscrezione è il settimanale 'Chi'. La rivista diretta da Alfonso Signorini parla di un "riavvicinamento" e di "ritorno di fiamma" tra la conduttrice di 'Detto, fatto' e l'ex calciatore. I due sono stati fidanzati per cinque anni, dal 1996 al 2001. Al netto del gossip, intanto, il 16 settembre Bianca Guaccero tornerà in onda su Rai2.Continua a leggere

Bianca Guaccero "pizzicata" con l'ex fidanzato : Si tratta del calciatore Nicola Ventola, a cui è stata legata per 5 anni fino al 2001. La conduttrice è ufficialmente single...

Bianca Guaccero possibile ritorno di fiamma con Nicola Ventola : Il settimanale “Chi” ha paparazzato l’attrice Bianca Guaccero in compagnia di Nicola Ventola in Puglia, terra natale di entrambi. In passato la Guaccero e l’ex calciatore erano una coppia poi le loro strade si sono divise. Bianca Guaccero si è sposata con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto Alice, mentre Ventola ha avuto Kelian dalla modella Kartika Luyet. Sui social non si sono mai persi di vista tra like e scambi ...

Bianca Guaccero paparazzata in vacanza con Nicola Ventola : Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” in Puglia, terra natale di entrambi. La conduttrice tv e l’ex calciatore hanno fatto coppia fissa per diverso tempo prima che le loro strade si dividessero. Poi lei si è sposata con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto Alice, mentre Ventola ha avuto Kelian dalla modella Kartika Luyet. Sui social non si sono mai persi di vista tra like e scambi di cuore, ma ...

Bianca Guaccero - ritorno di fiamma con Nicola Ventola? : La coppia si è incontrata in Puglia, dove entrambi si trovavano in vacanza, a Ferragosto. La rivista di Alfonso Signorini ha pubblicato lo scatto che li ritrae insieme. I rumors sono sempre più insistenti: Bianca Guaccero e Nicola Ventola si starebbero riavvicinando. Da settimane i gossip intorno a loro si moltiplicano. Secondo il settimanale "Chi", la conduttrice e attrice e l’ex calciatore, entrambi pugliesi, sarebbero ...