Beni culturali | Dario Franceschini nomina segretario generale del ministero Salvatore

Dario Franceschini punta in alto : dopo il ministero dei Beni culturali vuole Lorenzo Casini sottosegretario : Dario Franceschini è l'unico big del Pd che pare averci messo la faccia in questo esecutivo. E così ora pretende di essere ricambiato: non solo con un ministero (quello dei Beni Culturali), ma anche con una stanza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del dem è cancellare tutto il lavoro dal suo predecessore

Concorso Ministero dei Beni culturali : invio della domanda attraverso il sistema Step One : Manca meno di un mese alla scadenza prevista dal bando di Concorso emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativo alla selezione di 1052 unità di personale da assumere come vigilanti: il 23 settembre 2019, infatti, rappresenta il termine ultimo per candidarsi. Le figure verranno assunte a tempo indeterminato e saranno distribuite presso gli uffici del Ministero dei Beni Culturali presenti in tutta Italia....Continua a leggere

Chi è Dario Franceschini - nuovo ministro Beni culturali del governo Conte : Chi è Dario Franceschini, nuovo ministro beni culturali del governo Conte Dario Franceschini è il nuovo ministro dei beni culturali e del Turismo e ricoprirà anche l’incarico di capodelegazione dei ministri del Partito Democratico, un ruolo “di premio” per aver intavolato e raggiunto l’accordo per il nuovo esecutivo con i pentastellati. Per Franceschini, nome notissimo della politica, il Ministero dei beni culturali non è certo una novità, ...

Chi è Dario Franceschini - il ministro dei Beni culturali e del Turismo nel Governo Conte : Dario Franceschini, ex ministro nel Governo Renzi e Gentiloni, torna al Mibact e riporta la delega al Turismo entro il perimetro dei Beni Culturali. Osannato (oppure fortemente contrastato) per la sua visione del patrimonio culturale, bisognerà vedere come si muoverà nel terreno minato dalla riorganizzazione del dicastero voluta dall'uscente Alberto Bonisoli e di una nuova maggioranza politica.Continua a leggere

Riecco Dario Franceschini - il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali : Era stato uno dei primi ad aprire ai 5 Stelle attirandosi le critiche dei renziani: il dipanarsi degli eventi gli ha dato...

Totoministri - vogliono piazzare la dem Anna Ascani ai Beni culturali : Nel Totoministri del futuro governo giallo-rosso spunta il nome di Anna Ascani, mandata avanti dai turborenziani di Roberto Giachetti. La vorrebbero tanto alla Cultura, ministero a cui pensa in realtà anche Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione dem, sostenitore al congresso di Zingaretti, ripo

Beni culturali - la riforma del ministero è confusa e incompleta. A quando un responsabile competente? : Il primo decreto attuativo della riforma del ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBAC), entrato in vigore il 22 agosto, sta generando preoccupazioni crescenti e vive reazioni in tutta Italia e anche all’interno di Italia Nostra. Si ritiene che il provvedimento in generale sia parziale e lacunoso, essendo privo di organicità e completezza come invece dovrebbe essere, calato dall’alto e non elaborato dal basso, carente sulla tutela ...

Concorso pubblico per diplomati al Ministero dei Beni culturali : tre le prove : Il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato un Concorso per esami per l'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Il candidato vincitore del Concorso sarà inquadrato nella II area, posizione economica F2. Il profilo professionale che verrà ricoperto dal candidato sarà quello di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza in varie regioni d'Italia. I requisiti per partecipare Nel bando ...

Concorso Ministero dei Beni culturali : pubblicato il bando per 1.052 assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

Monitoraggio dei Beni culturali minacciati da fattori ambientali - presentato il rapporto su Artek : presentato il rapporto su Artek (Satellite Enabled Services for Preservation and Valorisation of Cultural Heritage) uno dei progetti ideati da Ispra e Iscr per la tutela dei beni culturali. L’obiettivo del progetto, finanziato da Esa e Asi in collaborazione con il Cnr-Imaa e l’Enav, è lo sviluppo di una piattaforma informatica per monitorare lo stato di conservazione e rischio dei beni culturali minacciati da fattori ambientali, sia di origine ...

Concorso Ministero Beni culturali : annunciato il bando per le prime 1052 assunzioni : Dopo mesi di attesa, il Ministro Bonisoli ha finalmente annunciato che entro la prossima settimana, specificatamente venerdì 9 agosto, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso previsto al Ministero dei Beni Culturali. L'annuncio è stato effettuato dal Ministro mediante la pubblicazione di un post sul suo profilo facebook, con il quale è andato a confermare la dichiarazione resa lo scorso maggio dal sottosegretario Vacca, il ...

I Beni culturali assumono : pronto il bando per oltre mille custodi : Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto. Domande entro la metà di settembre. L’obiettivo è arrivare a reclutare 5.400 addetti anche nelle altre qualifiche

Trabocchi - la soprintendenza avvia procedure per riconoscimento Beni Culturali : Chieti - La soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha avviato, in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, i procedimenti per il riconoscimento dell'interesse culturale di undici Trabocchi, antiche macchine da pesca della costa della provincia di Chieti, con la finalità di garantirne la corretta conservazione e di stimolarne gli usi compatibili. Si tratta del 'Turchino', ...

Concorso al Ministero dei Beni culturali - assunzioni di 5400 unità : assunzioni al Ministero dei Beni culturali che cerca 1052 vigilanti. È ststo definito «il più grande piano di assunzioni della storia del Ministero per i Beni e le attività culturali» il bando di Concorso che sarà pubblicato a breve. È tutto pronto per il primo bando di Concorso del Mibac dall’insediamento del nuovo governo, che riguarda l’assunzione di 1052 vigilanti. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, così ...